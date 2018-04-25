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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:32

Erzurum’da dev uyuşturucu operasyonu

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde torbacı tabir edilen sokak satıcıları ile çevre il ve ilçelerden çeşitli yol ve yöntemlerle Erzurum’a uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum'da dev uyuşturucu operasyonu
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Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde torbacı tabir edilen sokak satıcıları ile çevre il ve ilçelerden çeşitli yol ve yöntemlerle Erzurum’a uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum merkez ve İstanbul ilerinde 15 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda U.T, M.Ç, E.K, S.K, E.T, T.B, V.Ç, M.T, Y.A, K.Ü, H.G, M.G, M.G. ve A.D olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında 92,38 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 42,32 gram toz esrar, 3.37 gram ot esrar, 19.81 gram metafetamin, 111 adet ecstasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada narkotik suçlarla mücadelenin kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.
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