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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:38

Erzurum’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Karakale Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Karakale Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay dün öğle saatlerinde Karakale Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Doğru ve Düzgün aileleri arasında sınır meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru’nun tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan aynı aileden İrfan Düzgün olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaralıların bulunduğu 3 hastanede güvenlik tedbiri aldı.

Olayla ilgili zanlı Karakale Mahalle Muhtarı Ünal Doğru ve babası Mehmet Doğru, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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