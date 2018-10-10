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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:16

Eş Şebap İngiliz Ajanı öldürdüğünü duyurdu

MOGADİŞU (İHA) – Somalili terörist grubu Eş Şebap, biri İngiltere vatandaşı 5 kişiyi ajanlıktan dolayı katlettiğini duyurdu.

Eş Şebap İngiliz Ajanı öldürdüğünü duyurdu
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MOGADİŞU (İHA) – Somalili terörist grubu Eş Şebap, biri İngiltere vatandaşı 5 kişiyi ajanlıktan dolayı katlettiğini duyurdu.

Somali’nin güneyinde faaliyet gösteren Eş Şabap örgütü Salı günü kontrol ettikleri bir bölgede 5 kişiyi halka açık infaz ettiğini açıklamıştı. Eş Şebap katliamla ilgili yaptığı açıklamada, öldürülen 5 kişiden 3’ünün ABD’ye ajanlık yaptığını, 1’inin de İngiliz vatandaşı olduğunu iddia etti. Militanlar, katledilen İngiliz vatandaşının, İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI6’e İngiltere’de yaşayan Eş Şebap destekçilerinin bilgisini sızdırdığını söyledi. Eş Şebap militanları, katledilen diğer kişinin ise Somali Hükumetinin ajanı olduğunu iddialarına ekledi.

Olayla ilgili Amerikan, İngiliz ve Somali hükumetlerinden açıklama yapılmadı.
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