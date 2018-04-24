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24 Nisan 2018 Salı 23:34

Esad rejimi Yermük kampını bombaladı: 9 ölü

Esad rejiminin, Şam’da Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük kampında düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Esad rejimi Yermük kampını bombaladı: 9 ölü
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Esad rejiminin, Şam’da Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük kampında düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Esad rejimi Şam’ın güneyinde bulunan ve tamamına yakının DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki Filistin mülteci kapına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Rejimin düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi de yaralandı.
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