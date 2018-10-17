ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:28

Esenyurt’ta çalınan otomobil parçalanmış olarak bulundu

Esenyurt’ta çalınan bir otomobil polis ekiplerince parçalar halinde bir tamirhanede bulunurken otomobilin sahibi, aracını parçalar halinde teslim aldı.

Esenyurt'ta çalınan otomobil parçalanmış olarak bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Esenyurt’ta çalınan bir otomobil polis ekiplerince parçalar halinde bir tamirhanede bulunurken otomobilin sahibi, aracını parçalar halinde teslim aldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim’de Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde, H.A.Ç.’ye ait bir otomobil park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Aracının çalındığını fark eden otomobil sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalınan aracı bulmak için çalışma başlattı.

Çalınan otomobil tamirhanede bulundu

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, çalınan otomobile benzer bir aracın Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir tamirhaneye getirildiğini tespit etti. Adres üzerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri tamirhaneye baskın düzenledi. Ekipler baskında tamirhanede bulunan Salim A.(44) Erol Ö.(24) ve Mehmet A.(38) isimli şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Otomobil parçalanmış olarak bulundu

Tamirhaneye baskın yapan ekipler, yaptıkları arama sırasında bir gün önce çalınan otomobilin büyük bir bölümü parçalanmış olarak buldu. Parçalanan otomobilinin ön takım ve motor bölümünün şüpheliler tarafından söküldüğü ve sadece camlar ve kaporta bölümünün kaldığı tespit edildi. Aramalarına devam eden ekipler, tamirhanede başka araçlara ait parçalar ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Salim A.’nın daha önceden 20 kez, Mehmet A.’nın ise 8 kez otomobil hırsızlığı suçundan kayıtları olduğu öğrenildi. Sorguları yapılan şüphelilerin otomobille ilgilerinin olmadığını ve otomobil parçalarını taşıdıklarını söyledi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Otomobil parçalar halinde sahibine teslim edildi

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisler, tamirhane sahibini yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan çalındıktan sonra büyük bir bölümü parçalara ayrılan otomobil, bu haliyle sahibi H.A.Ç’ye teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku