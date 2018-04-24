Eşi ve oğlu da trafik kazasında hayatını kaybetti

Tokat’ta trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu, 2010 yılında motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden baba Osman Özgün’ün mezarının sağ ve soluna açılan mezarda toprağa verildi.

Tokat-Niksar karayolu Musapınarı köyü mevkinde gece saatlerinde Nursal Özgün idaresindeki 60 EB 829 plakalı otomobilin, İsmail T. idaresindeki 60 KV 983 plakalı mermer yüklü tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada Turhal Şeker Fabrikası’nda mühendis olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Nursal Özgün (38) ile annesi Hatice Özgün (78) hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun hastane morgundan alınan cenazesi Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesi’ne getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına müteakiben anne ve oğlun cenazeleri belde mezarlığında toprağa verildi. Anne ile oğlunun cenazesi 2010 yılında motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aile reisi Osman Özgün’ün sağ ve sol tarafına açılan mezarlara defnedildi.