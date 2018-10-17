ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:18

Eşi ve oğlunun göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi Esra Acar, oğlu ve eşinin göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-İzmir oto yolunda Göçmen Konutları mevkiinde meydana geldi. İki çocuk annesi...

Eşi ve oğlunun göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi Esra Acar, oğlu ve eşinin göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-İzmir oto yolunda Göçmen Konutları mevkiinde meydana geldi. İki çocuk annesi Esra Acar (31), 16 KE 912 otomobilinin kontrolünü kaybederek üst geçidin direğine çarptı. Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 10 yaşında ortaokula giden Kaya Ali ve 9 yaşında Asya isimli iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Esra Acar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Akçalar Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazında genç kadının kocası Halil Acar ve 10 yaşındaki oğlu Kaya Ali gözyaşlarına hakim olamadı. Esra Acar, yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazını müteakip Akçalar’da aile kabristanına defnedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku