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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:39

Eşine yemeğe gelmeyeceğini söyledi, 2 gündür kayıp

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ömer Karaaslan’dan iki gündür haber alınamıyor.Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Ömer Karaaslan dün öğleden önce saat 11.30 sıralarında seralarda çalışan işçilerini...

Eşine yemeğe gelmeyeceğini söyledi, 2 gündür kayıp
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Antalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ömer Karaaslan’dan iki gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Ömer Karaaslan dün öğleden önce saat 11.30 sıralarında seralarda çalışan işçilerini evine götürmek için evden ayrıldı. Aynı gün saat 12.00’de eşi Fatma Karaaslan, hazırladığı yemeği alması için Ömer Karaaslan’ı telefonla aradı. Ömer Karaaslan, çarşıda işi olduğunu yemeğe gelemeyeceğini söyledi. Karaaslan’dan o saatten sonra bir daha haber alınamadı. Karaaslan’ın ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp olduğu konusunda şikayette bulundu. Ömer Karaaslan’ın eşi Fatma Karaaslan, eşinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.
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