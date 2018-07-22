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22 Temmuz 2018 Pazar 20:04

Eşini boğarak öldüren cani koca tutuklandı

Üsküdar’da dini nikahlı eşini boğarak öldüren koca, ’eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini boğarak öldüren cani koca tutuklandı
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Üsküdar’da dini nikahlı eşini boğarak öldüren koca, ’eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, S.B. (52) dini nikahlı eşi G.K.’yi (31) boğarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Şüpheli S.B. sorgusunda, maktulün dini nikahlı eşi olduğunu ifade ederek, "Eşimle geç gelmesi yüzünden aramızda çıkan tartışma sonucu eşimin boğazını sıktım. Bayıldığını düşündüm ve kendisini o şekilde bırakarak evden ayrıldım, işe gittim. Sonra gelip baktığımda öldüğünü anladım ve akrabalarıma haber verdim. Pişmanım, eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Bu sebeple tahrik altında bu suçu işledim" dedi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, ’eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Mahkeme, şüphelinin ’eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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