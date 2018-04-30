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30 Nisan 2018 Pazartesi 18:07

Eşini öldüren koca güvenlik kamerasında

Niğde’de bir kişinin, tabancayla eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladığı görüntüler ortaya çıktı.

Eşini öldüren koca güvenlik kamerasında
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Niğde’de bir kişinin, tabancayla eşini öldürüp, kayınvalidesini yaraladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 2 Nisan’da Niğde Selçuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz eşi Sibel Yıkılmaz (33) ile tartıştı. Bunun üzerine Sibel Yıkılmaz annesi Şaziye Yıkılmaz’ın (53) evine gitti. Eşinin annesinin evine gitmesine sinirlenen Coşkun Yıkılmaz, kayınvalidesinin evine giderken sokakta eşi Sibel Yıkılmaz ile kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz’a rastladı ve ardından tabanca ile ateş etmeye başladı. Sibel Yıkılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Şaziye Yıkılmaz da yoğun bakıma alındı. Coşkun Yıkılmaz ise Niğde Cezaevi’ne gönderildi.

Aynı sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olay anını gözler önüne serdi. Görüntülerde, Coşkun Yıkılmaz’ın önce havaya, ardından eşi ve kayınvalidesine ateş ettiği ve olay yerinden yürüyerek hızla uzaklaştığı görüldü.
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