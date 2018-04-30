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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:41

Eşinin aracını sıkıştırdığı iddia edilen sürücü kazaya neden oldu: 5 yaralı

Düzce’de iddiaya göre şaka olsun diye eşinin kullandığı aracı sıkıştıran sürücü kazaya neden oldu. Kazada 5 kişi yaralandı.Düzce D-655 karayolu Boğaziçi mevkii alabalık tesisleri karşısında meydana gelen kazada, iddiaya göre 67...

Eşinin aracını sıkıştırdığı iddia edilen sürücü kazaya neden oldu: 5 yaralı
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Düzce’de iddiaya göre şaka olsun diye eşinin kullandığı aracı sıkıştıran sürücü kazaya neden oldu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Düzce D-655 karayolu Boğaziçi mevkii alabalık tesisleri karşısında meydana gelen kazada, iddiaya göre 67 UE 700 plakalı aracın sürücüsü Barış B., yolda karşılaştığı eşi Gülcan B. idaresindeki 68 HF 606 plakalı otomobili sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan B., direksiyon hakimiyetini kaybederek Mesut Yoldaş idaresindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mesut Yoldaş idaresindeki otomobil yoldan çıkarak dere yatağına uçarken, Gülcan B.’nin kullandığı otomobil yol kenarındaki direğe çarpıp takla attı. Kazada Gülcan B. ve aynı araçta bulunan Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve aynı araçta bulunan Büşra Yoldaş ve Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Zehra Yoldaş’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Barış B.’nin eşi Gülcan B.’ye şaka yapmak istediği iddia edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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