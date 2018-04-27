ASAYİŞ:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:22

Eşinin aracının altına bomba düzeneği koyan sanık mahkemede tahliyesini istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren şahıs, hakim karşısına çıktı. Hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın tahliye talebi...

Eşinin aracının altına bomba düzeneği koyan sanık mahkemede tahliyesini istedi
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren şahıs, hakim karşısına çıktı. Hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın tahliye talebi reddedildi.

Olay, geçen yıl 18 Temmuz tarihinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Sezai Ö., boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Ö.’nün otomobilinin altına çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneğini yerleştirdi. Yeliz Ö.’nün iş çıkışı bindiği aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Aracının altındaki bomba düzeneğini fark eden Yeliz Ö., kaçarak uzaklaştı. Düzenek, bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirildi. Tutuklanan Sezai Ö. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Sezai Ö., eşi Yeliz Ö. ve avukatlar katıldı. Duruşmada Yeliz Ö.’nün avukatı, sanığın tehdit amaçlı değil, kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ve en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Sezai Ö.’nün avukatı ise müvekkilinin korkutmak amaçlı eylemi gerçekleştirdiğini, düzeneğin sadece statik elektrikle patlayabileceği konusunda raporların bulunduğunu belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Sezai Ö.’nün tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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