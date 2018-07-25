ASAYİŞ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:47

Eşinin boğazını kesen ve çocuklarını zehirleyen Mısırlı baba yakalandı

Mısır’da eşinin boğazını kesen ve çocuklarını zehirleyerek öldüren baba yakalandı.

Eşinin boğazını kesen ve çocuklarını zehirleyen Mısırlı baba yakalandı
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Mısır’da eşinin boğazını kesen ve çocuklarını zehirleyerek öldüren baba yakalandı.

Mısır’ın kuzeyindeki Dimyad kentinde yaşanan olayda, bilinmeyen bir nedenle karısının boğazını kesen şahıs, daha sonra çocuklarını yedikleri yemekle zehirledi. Zanlı, kızkardeşi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Nabaruh kasabasında araç kullandığı sırada yakalandı.

Zanlının eşini öldürmesinin ardından çocukların çığlıklarını duyduğunu ifade eden görgü tanıkları, eve gittiklerinde zehirlendiğini fark ettikleri çocukları hastaneye götürdüklerini ancak çocukların hayatını kaybettiğini söyledi.
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