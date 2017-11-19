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19 Kasım 2017 Pazar 16:06

Eşinin hamile olduğunu öğrenince kalbi dayanamadı

Ordu’da eşinin hamile olduğunu öğrenen bir öğretmen, kutlama yemeğinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eşinin hamile olduğunu öğrenince kalbi dayanamadı
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Ordu’da eşinin hamile olduğunu öğrenen bir öğretmen, kutlama yemeğinin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesinde Şehit Ersin Bacaksız İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mutlu Kahraman, önceki gün özel eğitim öğretmeni eşi Leyla Kahraman’ın 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. 7 yıldır çocuk özlemi çeken ve aldığı haberle çok mutlu olan Mutlu Kahraman, aynı günün akşamında öğretmen arkadaşlarıyla kutlama yemeğine giderek bu sevincini paylaştı. Eve dönünce gece rahatsızlanan Kahraman, 112 sağlık ekiplerinin evde müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öğretmen Kahraman için Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde Işıktepe Cem Kültür Evi önünde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ile meslektaşları, ailesi, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Mutlu Kahraman’ın cenazesi, buradaki törenin ardından Işıktepe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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