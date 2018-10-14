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14 Ekim 2018 Pazar 06:14

Eski ABD’li diplomattan Cemal Kaşıkçı açıklaması: “Kaşıkçı öldürüldü”

Eski ABD’li diplomat Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için gece saatlerinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek açıklama yaptı. Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili konuşan Eski Diplomat Wright, "Kaşıkçı’nın...

Eski ABD'li diplomattan Cemal Kaşıkçı açıklaması: 'Kaşıkçı öldürüldü”
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Eski ABD’li diplomat Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için gece saatlerinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek açıklama yaptı. Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili konuşan Eski Diplomat Wright, "Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanıyorum. Suudi Arabistan gazetecilerin öldürülmesine son vermeli" dedi.

Davetli olduğu bir konferans için İstanbul’da bulunan, ABD’li eski diplomat Ann Wright, ülkesine dönmeden önce gece geç saatlerde elinde Cemal Kaşıkçı’nın fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 16 yıllık diplomatlık hayatını noktalayarak, aktivist olan Ann Wright, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine dair Türk basınına açıklama yaptı.

“Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanıyorum”

Kaşıkçı’dan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamasının uluslararası bir rahatsızlık oluşturduğunu ve kayıp gazetecinin öldürüldüğüne inandığını ifade eden Ann Wright, “Eski bir diplomat olarak bir konferans için İstanbul’a geldim. Değerli bir gazeteci olan Cemal Kaşıkçı için bu gece buradayım. Ona olanlardan bütün dünya rahatsız. Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanıyorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunları söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli” dedi.

“İnsan hakları savunucularının ayağa kalkması gerekiyor”

Eski diplomat Wright, "Suudi Arabistan yönetiminin bu cinayeti işlediğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Burada bir araştırma yapılıyor, tamamlanacak ve bize bir şeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taşıdığı genel kanı da onun öldürüldüğü yönünde. Yapılan araştırmalardan kesin bir sonuç çıkmadı, ancak şu ana ortaya çıkan tabloya göre Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü düşünüyoruz. İnsan hakları savunucularının ayağa kalkması gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüğü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptıklarına artık bir son vermeli" diye konuştu.

Eski ABD’li diplomat Ann Wright ve beraberindekiler yapılan açıklamanın ardından konsolosluk binasının önünden ayrıldı.
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