Eski Anadolu Ajansı çalışanlarına ByLock operasyonu: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Anadolu Ajansı çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurumları tarafından daha evvel ihraç edilmiş Anadolu Ajansı eski çalışanı olan ByLock kullanıcısı 15 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.