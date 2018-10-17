Eski Anadolu Ajansı çalışanlarına ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Anadolu Ajansı çalışanı 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Anadolu Ajansı adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullanan 15 şüphelinin ismini tespit etti. Daha önceden kurumdan ihraç edilen şüphelilerin kurum tarafından tahsis edilen GSM hatlarının ByLock baz sorgusunu inceleyen Başsavcılık, şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinin bulunduğu yerlerden baz verdiğini belirledi. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliler O.K., E.G., F.S., A.C., İ.H.Ç., Y.Ç., M.M.Ö., Y.E., C.Y., H.D., Z.A., İ.E., A.H., Y.A.Ö. ve H.İ.B.’yi yakalamak için operasyon başlattı. Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Ordu, Yalova, İzmir ve Tokat’ta yürütülen eş zamanlı operasyonda şüpheliler O.K., E.G., F.S., A.C., İ.H.Ç., Y.Ç., M.M.Ö. ve Y.E. gözaltına alınırken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.