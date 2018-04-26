Eski Antalya Emniyet Müdürü Yılmaz’dan ’beraat’ açıklaması

Eski Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, hakkında isnat edilen suçlardan beraat ettiğini bildirdi.

Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde 2009-2012 yılları arasında yapılan bazı dinlemeler ile ilgili denetim ve gözetim yetkisinin kullanılmadığı, FETÖ/PDY örgütünün talimatları ile istihbarat yetkililerince usulsüz dinlemelerin yapıldığı, bu kapsamda emir ve talimatı ile müştekiler iki eski polis memurunun dinlendiği, resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiası ile hakkında Valilik tarafından soruşturma izni verildiğini hatırlatan Yılmaz, ardından hakkında ceza davası açıldığını, aynı konuda yapılan idari soruşturmada "ceza tayinine mahal olmadığı" kararı alındığını hatırlattı.

Yapılan inceleme ve dava dosyasındaki delillerin incelenmesi neticesinde emniyet müdürlerinin telefon dinleme ile ilgili bir denetiminin, emir ve talimatının söz konusu olmadığı, ilgili mevzuat gereği onayın ilgili dairece verildiği ve denetlendiği, şahsıyla ilgili FETÖ ölçütlerine uyan hiçbir belge ve bilgiye ulaşılmadığı, hakkında herhangi bir olumsuz istihbarat notunun olmadığı, FETÖ etkisinin en fazla olduğu dönemde, 2012 yılında merkeze alındığı ve ardından emekliye ayrıldığını söyleyen Yılmaz, söz konusu memurların 2013 Mart ayında dinlendiği, kendisinin ise o tarihten 6 ay önce emekli olduğunu söyledi.

Yılmaz "Emniyet müdürü olarak telefon dinlemeleri ile ilgili hiçbir evrakta imzam, parafım olmadığı gibi herhangi bir evrak hazırlanmasının da olmadığı anlaşılmıştır. Yüce Türk adaleti tecelli etmiştir. Sonuç olarak hakkımda tüm isnat edilen suçlar iftira niteliğinde kalmış, eldeki delillere göre, CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince beraatime karar verilmiştir. Türk adaletine hesap verme sırası iftiracılarda olacaktır" dedi.