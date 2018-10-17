ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:36

Eski Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan’a FETÖ’den 6 yıl 10,5 ay hapis

Trabzon’un Araklı İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim Halil Şıvgan, Samsun’da yargılandığı mahkemece 6 yıl 10 ay 15 gün...

Eski Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan'a FETÖ'den 6 yıl 10,5 ay hapis
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Trabzon’un Araklı İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim Halil Şıvgan, Samsun’da yargılandığı mahkemece 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon’un Araklı İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 21 Mayıs günü gözaltına alınan ve daha sonra da görevden alınan İbrahim Halil Şıvgan, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından 29 Mayıs tarihinde tutuklanmıştı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ kullandığı tespit edilen İbrahim Halil Şıvgan’ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Halil Şıvgan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku