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17 Ekim 2018 Çarşamba 08:04

Eski asker ve polis öğrencilerine FETÖ operasyonu

Adana’da polisin yaptığı FETÖ operasyonunda 2’si eski polis, 4’ü ise eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör...

Eski asker ve polis öğrencilerine FETÖ operasyonu
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Adana’da polisin yaptığı FETÖ operasyonunda 2’si eski polis, 4’ü ise eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) asker ve polis ayağına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 2’si polis, 4’ü ise asker olmak üzere 6 eski öğrencinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi.

Polis bu sabah şafak vakti belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolüne getirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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