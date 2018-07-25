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25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:21

Eski Belediye Başkanı FETÖ’den gözaltına alındı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi eski Belediye Başkanı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski Belediye Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı
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Antalya’nın Korkuteli ilçesi eski Belediye Başkanı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilen İYİ Parti Antalya Milletvekili adayı ve Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökçe, Alanya’nın Türkler Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yaptığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, FETÖ şüphelisi Gökçe’yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
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