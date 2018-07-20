Eski Cumhurbaşkanının hapis cezasına 8 yıl daha eklendi

Güney Kore Anayasa Mahkemesi eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’nin cezasını 8 yıl daha uzattı.

Güney Kore’nin eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye iktidarı ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunmuş, geçtiğimiz Nisan ayında 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün Anayasa Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanını, devlet fonlarında kayba neden olma ve 2016 milletvekili seçimlerine müdahale etmeden suçlu bularak cezasına 8 yıl daha ekledi.

Geçtiğimiz yıl, eski Cumhurbaşkanının siyasi liderler ve büyük holdinglerle kurduğu yolsuzluk ağı ortaya çıkmış, ilk defa bir Cumhurbaşkanı görevinden alınmıştı. Seul Belge Mahkemesi, Park Geun-hye’nin ülke fonlarını 26 milyon dolardan fazla kayba uğrattığını ortaya çıkarmıştı. Park Geun-hye, Nisan ayındaki davada teknoloji devi Samsung’dan 27 milyar dolar rüşvet almakla suçlanmıştı.