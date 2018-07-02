Eski eşinin erkek kardeşini ve amcasını öldürdü

Kahramanmaraş’ta bir kişi, 19 yıl önce boşandığı eski eşinin erkek kardeşi ve amcasını silahla vurarak öldürdü.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi’nde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yıl önce eşi Güldene’den boşanmasının ardından karısının ailesi ile husumetli olan Alaattin Ç. (44), eski eşinin kardeşi Mehmet Ölübey (38) ile amcası Atilla Ölübey’i (51) tabancayla vurarak öldürdü. Yaralılar, silah sesleri üzerine olay yerine giden yakınlarının çağırdığı sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Amca ve yeğen kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, cinayet zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı. Mehmet ile amcası Atilla Ölübey’in yakınları hastane önlerinde sinir krizi geçirdi. Jandarma ve polis, hastane önlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşın yoğun güvenlik önemli aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.