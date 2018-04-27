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27 Nisan 2018 Cuma 16:07

Eski Korgeneral İyidil ile 2 komutana ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) eski komutanlarının yargılandığı davada, aralarında eski Korgeneral Metin İyidil’in de bulunduğu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski Korgeneral İyidil ile 2 komutana ağırlaştırılmış müebbet
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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) eski komutanlarının yargılandığı davada, aralarında eski Korgeneral Metin İyidil’in de bulunduğu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Bugünkü celsede dönemin Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı eski Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu’nun esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Suçlamaları reddeden Yanıkoğlu, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar eski Korgeneral Metin İyidil, eski Tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu ve eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit’in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Mahkeme, sanıklardan EDOK Okullar Komutanı eski Korgeneral Abdullah Barutçu, Muharebe Geliştirme Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve eski Gözlem Subayı Ersal Duman’ın ise beraatına karar verdi.
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