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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:02

Eski Milletvekili Küçükel, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Elazığ eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Rasim Küçükel, son yolculuğuna uğurlandı.Ankara’da bir süredir tedavi gören Elazığ eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Rasim Küçükel, önceki gün yaşamını yitirdi....

Eski Milletvekili Küçükel, son yolculuğuna uğurlandı
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Hayatını kaybeden Elazığ eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Rasim Küçükel, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’da bir süredir tedavi gören Elazığ eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Rasim Küçükel, önceki gün yaşamını yitirdi. Naaşı Elazığ’a getirilen Küçükel için bugün İzzetpaşa Camii’nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Küçükel’in naaşı İçme Köyü aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Adalet ve İç İşleri eski Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar,Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1927 doğumlu olan Küçükel, 1963-1968 yıllarında Elazığ Belediye Başkanlığı yapmış, 1973 yılında ise milletvekili seçilerek 2 dönem mecliste görev almıştı.
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