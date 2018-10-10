ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:06

Eski muhtarı sokak ortasında öldürdüler

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde eski muhtar, kent merkezinde iki kişinin silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Eski muhtarı sokak ortasında öldürdüler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde eski muhtar, kent merkezinde iki kişinin silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüyüklü Mahallesi’nin eski muhtarı Habip Yılmaz, kent merkezinde silahlı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlardan biri yakalanırken diğeri kaçtı. Polis merkezine 50 metre mesafede gerçekleşen olayda Habip Yılmaz (45) olay yerinde hayatı kaybetti.

Eski muhtarın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku