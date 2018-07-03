Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yakalama kararı verilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şehir merkezinde önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğü öğrenildi.