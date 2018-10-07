Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Ankara ve Sakarya’da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 şüpheli, Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta bulunanların kimliklerini sorgulayan ekipler, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Y.A.’yı gözaltına aldı.
Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan meslekten ihraç polis memuru Y.A.’yı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.