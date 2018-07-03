ASAYİŞ:
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03 Temmuz 2018 Salı 10:20

Eskişehir’de tefeciler gözaltında

Eskişehir’de tefecilik yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de tefeciler gözaltında
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Eskişehir’de tefecilik yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tefecilik suçu ile mücadele kapsamında Eskişehir’de yaptıkları çalışmalar neticesinde M.U. ve B.K. isimli iki şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramamalara; 14 adet tapu senedi aslı, 4 adet tapu senedi fotokopisi, 9 adet farklı bankalara ait banka çeki, 5 adet senet, 1 adet alacakların yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
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