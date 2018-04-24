Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında N.C. idaresindeki araç, seyir halindeyken bankete çarparak takla attı. Kazada sürücü N.C. olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan F.C. ise yaralanarak Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.