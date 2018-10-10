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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:48

Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
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Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çifteler-Mahmudiye karayolunun 10’uncu kilometresinde gerçekleşti. Onur K. (35) yönetimindeki 07 LNC 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan Onur K., eşi Müzeyyen K. ve 2 yaşındaki oğulları Abdurrahman Yusuf K., 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Abdurrahman Yusuf K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Onur ve Müzeyyen K. çifti ise Eskişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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