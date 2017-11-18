Eskişehir’de iki aracın karıştığı yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Uluönder Mahallesi Sultan Sokak’ta öğlen saatlerinde yaşandı. E.T.K.’nın (26) kullandığı otomobil B.G.’nin (24) idaresindeki araç, Uğurlar Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sırasında park halinde bulunan H.Ç.’ye (61) ait otomobil de zarar gördü. Kazada Z.K. (51) isimli bir kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir’de trafik kazası: 1 yaralı
Eskişehir’de iki aracın karıştığı yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Uluönder Mahallesi Sultan Sokak’ta öğlen saatlerinde yaşandı. E.T.K.’nın (26) kullandığı otomobil B.G.’nin (24) idaresindeki araç, Uğurlar Sokak...