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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:20

Eskişehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Eskişehir’de iki aracın karıştığı yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Uluönder Mahallesi Sultan Sokak’ta öğlen saatlerinde yaşandı. E.T.K.’nın (26) kullandığı otomobil B.G.’nin (24) idaresindeki araç, Uğurlar Sokak...

Eskişehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Eskişehir’de iki aracın karıştığı yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uluönder Mahallesi Sultan Sokak’ta öğlen saatlerinde yaşandı. E.T.K.’nın (26) kullandığı otomobil B.G.’nin (24) idaresindeki araç, Uğurlar Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sırasında park halinde bulunan H.Ç.’ye (61) ait otomobil de zarar gördü. Kazada Z.K. (51) isimli bir kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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