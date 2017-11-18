Eskişehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Uluönder Mahallesi Sultan Sokak’ta öğlen saatlerinde yaşandı. E.T.K.’nın (26) kullandığı otomobil B.G.’nin (24) idaresindeki araç, Uğurlar Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sırasında park halinde bulunan H.Ç.’ye (61) ait otomobil de zarar gördü. Kazada Z.K. (51) isimli bir kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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