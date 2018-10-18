ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 10:43

Esnaf, bıçaklı zanlıyı ölümü göze alarak durdurdu

Kayseri’de kavgaya karıştıktan sonra kaçan zanlı, kendisini engellemeye çalışan esnafa bıçakla saldırdı. Bir esnafın zanlının bıçak darbelerinden şans eseri kurtulduğu an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Edinilen...

Esnaf, bıçaklı zanlıyı ölümü göze alarak durdurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kayseri’de kavgaya karıştıktan sonra kaçan zanlı, kendisini engellemeye çalışan esnafa bıçakla saldırdı. Bir esnafın zanlının bıçak darbelerinden şans eseri kurtulduğu an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kazancılar Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, kavgaya karıştıktan sonra kaçan bir zanlıyı çevredeki esnaflar yakalamaya çalıştı. Zanlı, yakalanacağını anladığı sırada kazağının altında sakladığı bıçağı çıkararak kendisini tutan esnaflara salladı. Bu sırada bir esnaf, boynuna ve kafasına gelen bıçak darbelerinden şans eseri kurtuldu. Kavgayı gören polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alarak haklarında işlem başlattı.

Esnafın ölümden döndüğü an güvenlik kameralarına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlarda, kavgadan kaçan zanlı esnaflar tarafından yakalanıyor. Zanlı kazağının altından çıkardığı bıçağı rastgele sallıyor. Bu sırada siyah tişörtlü esnaf boynuna ve kafasına gelen bıçak darbelerinden şans eseri kurtuluyor. Zanlı kavganın sonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku