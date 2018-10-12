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12 Ekim 2018 Cuma 16:30

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden dolar çıktı

Muş’un Varto ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde silah ve mühimmatla birlikte dolar ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının şehir...

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden dolar çıktı
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Muş’un Varto ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde silah ve mühimmatla birlikte dolar ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarının şehir ve kırsal yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Varto ilçesi Yılanlı köyü yolu üzerinde 10 Ekim günü meydana gelen olayda 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “11 Ekim 2018 günü olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme ve aramalarda, BTÖ mensuplarının üzerinde ve olay mahallinde 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet el bombası ile şarjör ve mühimmat, 3 adet telsiz ve 2 adet dürbün, muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Valilik tarafından servis edilen fotoğrafta, sergilenen malzemeler arasında yer alan dolar dikkat çekti.
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