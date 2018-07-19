Evde bırakılan çocukların ölümünde anne ve babaanne hakkında dava açıldı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde evde bırakılan 4 ve 2 yaşındaki çocukların çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili anne ve babaanne hakkında dava açıldı.2016 yılının Mart ayında İhsangazi ilçesinde çıkan yangında 4 yaşındaki...

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde evde bırakılan 4 ve 2 yaşındaki çocukların çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili anne ve babaanne hakkında dava açıldı.

2016 yılının Mart ayında İhsangazi ilçesinde çıkan yangında 4 yaşındaki Zeynep ile 2 yaşındaki Eda hayatlarını kaybetmişti. İddialara göre çocukları evde bırakarak camide okunacak mevlide giden anne Öznur Gideroğlu ve babaanne Satiye Kıyım hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde taksirle ölümü sebebiyet verme suçundan dava açıldı. Duruşmaya çocukların annesi Öznur Gideroğlu katılmazken, babaları Davut Gideroğlu ve çocukların babaannesi Satiye Kıyım katıldı.

Duruşmada savunma yapan Satiye Kıyım, gelinini suçlayarak, “Çocukları eve bırakıp evden gittiği olurdu. Camiye giderdi. Hoca, çocukları getirmemesini söylemişti. O yüzden camiye giderken çocukları evde bırakır, camiye getirmezdi” dedi.

Kendisinden ayrıldığı için gelinine kızdığını ve çocuklarına bakmayacağını söylediğini anlatan Kıyım, “Ben, çocuklara bakmam diye yemin etmiştim. Beraber otururken benim yanımdan ayrıldığı için ben çocuklara bakmam demiştim” diye konuştu.

“Çocuklarımın ölümüne kim sebep olduysa eşim de dahil herkesten şikayetçiyim”

Eşinin camiye gittiğini bildiğini fakat çocukları evde yalnız başına bıraktığını bilmediğini savunan baba Davut Gideroğlu ise, “Olay günü ben eşimi aradım ama ulaşamadım. Bu yüzden annemi arayıp eve telefona bakmasını söylemiştim. Annemde eve gidip telefona baktı. Annem, olaydan sonra yangında eve girdiğini ve çocukların çırpındığını söylemişti. Ayrıca bazen konuşurken çocukları yaktım, sizi de yakacağım dediğini hatırlıyorum. Benim, çocuklarımın ölümüne kim sebep olduysa eşim de dahil herkesten şikayetçiyim. Ben, eşimin camiye gittiğini biliyordum ama çocukları evde bıraktığını bilmiyordum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Kasım’a erteledi.