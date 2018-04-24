Evde sahte içki imalatına polis baskını

Mersin’de sahte içki imalatı yapılan 2 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda içki, şişe, anason maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de sahte içki imalatı yapılan 2 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda içki, şişe, anason maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı yaptığı yönünde bilgi alınan İ.A. ve M.Ç. isimli şahısların merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde bulunan evlerini izlemeye başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda evde sahte içki imal edildiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda İ.A. ve M.Ç. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 96 şişe 70’lik rakı, 60 litre bidonlarda sahte rakı, 70 adet boş içki şişesi, 82 adet içki kapağı, 500 miligram anason maddesi ve 1 huni ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, M.K. isimli şahsın merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren tekel bayisinde ve evinde de arama yaptı. Yapılan aramada 96 kutu 33’lük rakı, 16 şişe 100’lük viski, 60 litre bidonlarda sahte rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.