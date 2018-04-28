Evde uyuyakalan genç kız, ailesine korku dolu anlar yaşattı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, evde uyuyakalan genç kız, evlerine giremeyen ailesine korku dolu anlar yaşattı. Kızlarının başına bir iş geldiğini zanneden anne, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 7009. Sokak üzerinde bir ikametin 3. katında meydana geldi. Evde kiracı olarak bulunan Eyüp S., saat 00.30 sıralarında 20 yaşındaki kızı Büşra S.’yi evde bırakıp oğlunu da yanına alarak eşini işten almaya gitti. Kısa bir süre sonra eve döndüklerinde zili defalarca çalmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine korkuya kapılan aile, anahtarlarıyla kapıyı açmayı denedi. Dairenin iç tarafından da anahtar takılı olması nedeniyle başarılı olamayan baba Eyüp S., itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sokakta yoğun şekilde bulunan elektrik tellerinden dolayı itfaiye aracının merdivenini açamadı. Bunun üzerine bir itfaiye eri, dairenin anahtarını babadan alarak aile ve polis nezaretinde kapıyı tekrar açmayı denedi. Birkaç denemeden sonra kapının açılmasıyla yaklaşık 1 saat boyunca kapının açılmasını bekleyen, bir yandan zili çalıp bir yandan da kızlarını telefonla arayan aile, itfaiyenin çalışması sonucu evlerine girebildi. Kızına kavuşan anne gözyaşlarına boğulurken, Eyüp S. "Kızım bu nasıl uyumak" diyerek kızına tepki gösterdi. Kızının böbrek hastası olduğunu belirten Eyüp S., "Tedavisi İstanbul’da yapılıyor. Bazen ilaç aldığını unutarak iki defa ilaç içiyor. Bu yüzden daha önce iki kez midesini yıkatmıştık. Evden çıktığımız daha yarım saat olmadan geri döndük. Defalarca zili çaldık, telefonla aradık. Kapıyı açmayınca yine ilaç yüzünden başına bir şey geldiğini zannettik. Buraya taşındığımız 4 ay oldu. Çilingir adresi veya telefonu bilmiyorum. Bu nedenle itfaiyeden yardım istedim. İtfaiye görevlilerine teşekkür ediyorum, bizi kızımıza kavuşturdular" dedi.

Kızlarını ailesiyle kavuşturan itfaiye görevlileri olay yerinden ayrıldı.