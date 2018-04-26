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26 Nisan 2018 Perşembe 13:19

Evde yanmış ceset bulundu

Kastamonu’da bir evde yanmış halde ceset bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Caddesi üzerinde bir apartmanın 4’üncü katında ev içerisinde yanmış halde ceset bulundu. Apartman sakinleri, koku ve duman...

Evde yanmış ceset bulundu
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Kastamonu’da bir evde yanmış halde ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Caddesi üzerinde bir apartmanın 4’üncü katında ev içerisinde yanmış halde ceset bulundu. Apartman sakinleri, koku ve duman sonrasında ihbarda bulundu. İhbar sonrasında söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla daireye girdi ve yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık çalışanları da daireye girerek incelemelerde bulundu. Kalp masajı yapılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın sonrasında incelemelerde bulunan emniyet güçleri, yanmış haldeki cesedin 57 yaşındaki M.Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Ruhsal sağlığı yerinde olmadığı öğrenilen M.Ç.’nin yapılan inceleme sonrasında üzerinde yanıcı maddelerin de olduğu tespit edildi.

Yapılan inceleme sonrasında cenaze, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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