Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 15:16

Eve giren hırsızı güvenlik kameraları yakalattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdiği evden 2 adet cep telefonu, 2 altın yüzük ve 500 TL çalan hırsız polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Eve giren hırsızı güvenlik kameraları yakalattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdiği evden 2 adet cep telefonu, 2 altın yüzük ve 500 TL çalan hırsız polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, 20 Ekim tarihinde İzmit ilçesi Yuvam Turgut Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adliyede katip olarak görev yapan bir kadının evine giren şahıs evden 2 adet cep telefonu, 2 adet altın yüzük ve 500 TL çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık sonucunda kayıplara karışan şahıs Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameraları izlenerek şahsın 27 yaşındaki İ.Y. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda İ.Y. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan İ.Y. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<