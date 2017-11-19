Eve giren hırsızı güvenlik kameraları yakalattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdiği evden 2 adet cep telefonu, 2 altın yüzük ve 500 TL çalan hırsız polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu kıskıvrak yakalandı.



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Olay, 20 Ekim tarihinde İzmit ilçesi Yuvam Turgut Konutları’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adliyede katip olarak görev yapan bir kadının evine giren şahıs evden 2 adet cep telefonu, 2 adet altın yüzük ve 500 TL çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık sonucunda kayıplara karışan şahıs Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameraları izlenerek şahsın 27 yaşındaki İ.Y. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda İ.Y. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke’de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan İ.Y. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.