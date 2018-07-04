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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:02

Eve giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Adıyaman’da, bir eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerine saldıran yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.Edinilen bilgiye göre Mara Mahallesi’nde bir ikamete giren yılanı fark eden ev...

Eve giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
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Adıyaman’da, bir eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerine saldıran yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Mara Mahallesi’nde bir ikamete giren yılanı fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, evdeki yılanı bularak yakalamaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerine zaman zaman saldırarak zor anlar yaşatan yılan yakalanarak kafese konuldu. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.
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