Eve giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre Mara Mahallesi’nde bir ikamete giren yılanı fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, evdeki yılanı bularak yakalamaya çalıştı.

Adıyaman’da, bir eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerine saldıran yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.Edinilen bilgiye göre Mara Mahallesi’nde bir ikamete giren yılanı fark eden ev...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.