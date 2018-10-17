Evin mutfağını sahte içki imalathanesine çevirdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içki imalatı yapan kişinin evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evin mutfağını imalathaneye çeviren kişi güvenlik güçlerini şaşırttı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.U. (57) isimli şahsın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde bir adreste sahte içki imal ettiği, imal ettiği sahte içkilerin pazarlama ve satışını yaptığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçti. Şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda mutfağını imalathaneye çevirerek üretim yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada, yedi adet 400 litrelik plastik bidonların içinde yaklaşık bin 600 litre civarında fermente olmaya bırakılan alkollü içki, 15 adet şişelenmiş halde rakı, 480 adet dolum yapılmak üzere hazırlanan bir litrelik pet şişe, rakı imalatında kullanılan su arıtma cihazı, çelik kazanlar ve damıtmada kullanılan helezon boru şeklinde malzemeler ele geçirildi.

Daha sonra şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.