ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:18

Evinde ölü bulunan kadın polis intihar etmiş

Adana’da evinde kafasından vurulmuş halde ölü bulunan kadın polis memurunun intihar ettiği ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayşe A. (29),...

Evinde ölü bulunan kadın polis intihar etmiş
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adana’da evinde kafasından vurulmuş halde ölü bulunan kadın polis memurunun intihar ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayşe A. (29), Özel Harekat polisi A.A. ile yaklaşık 20 gün önce evlendi. Dün gece Ayşe A. başından vurulmuş halde kocası A.A. tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayşe A. hayatını kaybetti. Ayşe A.’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, A.A.’nın ise Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesine başvuruldu. Ayşe A.’nın ölümü önce şüpheli olarak değerlendirildi ancak Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside bitişik atış yapılarak intihar ettiği belirlendi. Ayşe A.’nın kocasıyla tartışıp daha sonra yatak odasında beylik tabancası ile kafasına ateş ettiği ileri sürüldü. Ayşe A.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda bekletilirken, Ankara’daki ailesine haber verildiği ve cenazenin yarın alınacağı öğrenildi.

Bu arada ifadesi alınan A.A. serbest bırakıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku