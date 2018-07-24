Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İsmail A.’nın (27) evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 2 paket halinde 84 gram skunk adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmail A. ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir şüpheli mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...