Evine gelen icra memurlarını görünce 6. kattan aşağı atladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evine gelen icra memurları ile tartışan kadın 6. kattan apartman boşluğuna atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmen Dere Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Halime B., borcu sebebi ile evine gelen icra memurlarıyla tartışmaya başladı. Daha sonra icra memurlarıyla tartışmanın büyümesi sonrasında 6. Kattaki evinin penceresinden balkon boşluğuna atladı. 6. kattan aşağıya düşen Halime B. ağır yaralandı.

Olayı gören icra memurları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi ağır yaralanan kadını apartman boşluğundan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Halime B. Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.