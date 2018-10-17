ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:42

Evine gelen icra memurlarını görünce 6. kattan aşağı atladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evine gelen icra memurları ile tartışan kadın 6. kattan apartman boşluğuna atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmen Dere Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde...

Evine gelen icra memurlarını görünce 6. kattan aşağı atladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evine gelen icra memurları ile tartışan kadın 6. kattan apartman boşluğuna atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmen Dere Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Halime B., borcu sebebi ile evine gelen icra memurlarıyla tartışmaya başladı. Daha sonra icra memurlarıyla tartışmanın büyümesi sonrasında 6. Kattaki evinin penceresinden balkon boşluğuna atladı. 6. kattan aşağıya düşen Halime B. ağır yaralandı.

Olayı gören icra memurları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi ağır yaralanan kadını apartman boşluğundan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Halime B. Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku