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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:20

Evini kenevir serasına dönüştürdü

Mersin’de evini kenevir serasına dönüştüren bir kişi gözaltına alındı.

Evini kenevir serasına dönüştürdü
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Mersin’de evini kenevir serasına dönüştüren bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın kendi evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler burada yaptıkları aramada, saksılara ekilmiş halde 103 kök kenevir, 1 kilo 100 gram esrar, 6 küçük bidon kenevirleri yetiştirmede kullanılan kimyasal sıvı, 2 adet güç kaynağı, 2 adet floresan ele geçirdi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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