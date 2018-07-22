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22 Temmuz 2018 Pazar 21:15

Evrim’in amcası serbest bırakıldı

Tokat’ta 12 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan amcası serbest bırakılırken, babayla annesinin sorgu işlemleri devam ediyor.Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında annesi Dilek Atış’ın 10 Temmuz’da...

Evrim'in amcası serbest bırakıldı
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Tokat’ta 12 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan amcası serbest bırakılırken, babayla annesinin sorgu işlemleri devam ediyor.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında annesi Dilek Atış’ın 10 Temmuz’da çadırda bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğunu söylediği Evrim Atış’ı arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanamazken anne, baba ve amca gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan Evrim’in amcası Niyazi Atış serbest bırakıldı. Atış, İl Jandarma Komutanlığından çıkışında basın mensuplarınını soruları üzerine, "Söyleyecek bir şeyim yok. Biz de arıyoruz, bizi de çağırdılar ifadeye geldik. Anne ve babadan bilgim yok. Bana hiçbir bilgi verilmedi" diye cevap verdi.

Niyazi Atış, bir yakının arabasıyla jandarmadan ayrıldı.
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