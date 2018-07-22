Evrim’in babası, annesi ve amcasının sorgusu devam ediyor

Tokat’ta 12 gündür kayıp olan 3.5 yaşındaki Evrim’İn gözaltına alınan babası, annesi ve amcasının sorgu işlemleri devam ediyor.

Tokat’ta 12 gündür kayıp olan 3.5 yaşındaki Evrim’İn gözaltına alınan babası, annesi ve amcasının sorgu işlemleri devam ediyor.

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında annesi Dilek Atış’ın 10 Temmuz’da çadırda bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğunu söylediği Evrim Atış’ı arama çalışmalarında bir bulguya rastlanamadı. Arama kurtarma ekiplerinin günlerce süren çabaları sonuçsuz kalırken, olayla ilgili gözaltına alınan anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış’ın Turhal ilçe Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri devam ediyor. Amca Niyazi Atış ise polis merkezinde gözaltında tutuluyor. Şüpheli durumundaki şahısların verecekleri ifade doğrultusunda olayın aydınlatılması beklenirken, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özel bir ekip tarafından gizli yürütülen soruşturmada detayların kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan, Yenisu köyü yaylası ve çevresinde komando birlikleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.