Eylül cinayetine ilişkin yeni gelişme

Ankara’da kaybolduktan bir süre sonra cesedine ulaşılan Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlının annesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktığında kaybolan ve 7 gün sonra bir tarlada gömülü halde cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan zanlı Uğur K.’nin annesi Huriye K., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayla ilgili 3 şüpheliden 2’si serbest kalırken, Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.