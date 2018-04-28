ASAYİŞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:43

Eyüpsultan’da asayiş ve narkotik uygulaması

İstanbul Eyüpsultan’da çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı.

Eyüpsultan'da asayiş ve narkotik uygulaması
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İstanbul Eyüpsultan’da çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yol kontrol noktalarında ve mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının yakalanması için metruk binalar ile umuma açık yerler didik didik arandı. Jandarma ekipleri, şüpheli görülen şahısların üstlerini arayarak kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya Asayiş Timleri, Jandarma Komando Birlikleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Uygulamada, çok sayıda araç ve umuma açık yer aranırken, metruk binalar detaylı şekilde kontrol edildi. Ayrıca şüpheli görülen şahısların kimlik sorguları da yapıldı.

Trafik ve asayiş ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında ise araçlar durdurularak kontrol edildi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahıslara adli işlem yapıldı ve ele geçen narkotik maddelere el konuldu.
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