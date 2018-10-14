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14 Ekim 2018 Pazar 11:58

Eyüpsultan’da bir tekne yanarak kullanılamaz hale geldi

İstanbul Eyüpsultan sahilinde bir balıkçı teknesinin egzoz kısmında yangın çıktı. Kısa sürede tekneyi saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tekne kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da bir tekne yanarak kullanılamaz hale geldi
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İstanbul Eyüpsultan sahilinde bir balıkçı teknesinin egzoz kısmında yangın çıktı. Kısa sürede tekneyi saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tekne kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 10.30 sıralarında Haliç’in Eyüpsultan kıyısında meydana geldi. İddiaya göre tekneyle balıktan dönen balıkçılar, tekneyi sahil kıyısına bıraktı. Sahildeki teknenin egzoz kısmında kısa bir süre sonra yanma meydana geldi. Bu esnada sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, tekne kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

"Yangın çıktığında teknede kimse yoktu"

Yangını anlatan görgü tanığı Gürsel İnce, "Arkadaşlarımızın teknesi. Balıktan gelmişler. Egzozu sıcak olduğundan yangın çıkmış. Elektrik kontağından da çıkmış olabilir. Yangın çıktığı esnada teknede kimse yoktu. İtfaiye kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü" dedi.
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